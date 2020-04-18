للمرة الأولى.. قداسات عيد القيامة الليلة دون مصلين بسبب كورونا

يختتم الأقباط اليوم، أسبوع الآلام، وتقيم الكنائس قداسات عيد القيامة، مساء اليوم، حسب التقويم الشرقي، للمرة الأولى في التاريخ بدون مصلين، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقتصر قداسات عيد القيامة على رؤساء الطوائف والأساقفة فقط، والرهبان في الأديرة القبطية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، قداس العيد في الكلية الإكليريكية بالمعادي، ويترأس القس الدكتور أندرية زكي، احتفال العيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويترأس المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، القداس في كاتدرائية جميع السمائيين بالزمالك.

فيما يترأس عدد من الأساقفة قداسات العيد في مقار مطرانياتهم أو داخل أسوار الأديرة القبطية التابعة لهم، على أن يجري بث تلك الصلوات على القنوات الفضائية العامة والقبطية والصفحات الرسمية للكنائس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد عيد القيامة من أعظم وأكبر الأعياد في العقيدة المسيحية، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخلاله تستبدل الكنائس ستائرها السوداء التي وضعتها خلال أسبوع الآلام بستائر بيضاء تستمر لمدة 50 يوما.

وكانت الطوائف المسيحية اتخذت قرارات بتعليق الصلوات وغلق الكنائس في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد منعا للتجمعات.