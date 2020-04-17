إزالة 35 حالة تعد بمركزي صدفا والفتح في حملة برئاسة سكرتير عام أسيوط

أشرف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، على تنفيذ عدة حملات لإزالة تعديات على أراضي زراعية بمركزي صدفا والفتح، بمشاركة حسين كشك رئيس مركز صدفا وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح، ونوابهما ورؤساء القرى ومسئولي المتابعة والأحواض وحماية الأراضي بالإدارات الزراعية وفي وجود قوة أمنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 35 حالة تعد منها 9 حالات بقرية الدوير بمركز صدفا بمساحة 10 قراريط و6 أسهم، و26 حالة بمركز الفتح منها 18 حالة على أراضي زراعية بمساحة 12 قيراطا و10 أسهم، و8 حالات شدة خشبية على مساحة 530 مترا مخالفة تنظيم.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرادعة بمشاركة كافة الجهات المعنية وعدم السماح بأي بناء عشوائي أو مخالف مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، وتكثيف حملات الرصد والإزالة لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف فورًا بجميع مراكز ومدن المحافظة مهيبًا بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وقال محافظ أسيوط، إنه لا تهاون في التعامل مع التعديات، لافتًا إلى استمرار الحملات المكبرة بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعدي على الأراضى الزراعية أو الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة والقائمين بالبناء المخالف العشوائي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معهم وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.