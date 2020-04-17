رئيس التحرير

محمود مسلم

مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

شراء 10 أجهزة تنفس صناعي و25 مليون جنيه لتحيا مصر

كتب:

الوطن
01:32 م | الجمعة 17 أبريل 2020
هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت ٦٢ مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة.

وتم التبرع بشراء ١٠ أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وبـ ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة.

كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة.

وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار الأستاذ / هشام طلعت مصطفى بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا