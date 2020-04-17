مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت ٦٢ مليون جنيه مصري، توزعت على عدة أنشطة.

وتم التبرع بشراء ١٠ أجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وبـ ٢٥ مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة.

كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ ٨ ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة.

وتأتي هذه المساهمات كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار الأستاذ / هشام طلعت مصطفى بالتوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا