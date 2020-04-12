سوق المال المصري يستعد لإدراج أول صكوك إجارة في تاريخه طرحها هشام طلعت مصطفى

يستعد سوق المال المصري لإدراج أكبر إصدار لصكوك الإجارة في تاريخه، والذي طرحه المطور العقاري هشام طلعت مصطفى، بقيمة 2 مليار جنيه، لتمويل عمليات تطوير مول open Air Mall بمشروع مدينتى في مدينة القاهرة الجديدة.

وسيبدأ المستشارون القانونيون لعملية إصدار صكوك "طلعت مصطفى" في إدراج صكوك الإجارة التي طرحتها المجموعة وتم الانتهاء من الاكتتاب فيها من قبل 4 بنوك كبرى، بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي.

كانت مجموعة طلعت مصطفى قد عينت أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة للقيام بدور المستشار القانوني للإصدار، وهو مكتب بيكر اند ماكنزي للاستشارات القانونية والمحاماة “حلمي وحمزة وشركاؤهم"، والذي سيبدأ في خطوات قيد الصكوك بالبورصة.

وقال محمد غنام – الشريك التنفيذي ورئيس قطاع أسواق رأس المال بمكتب حلمي وحمزة وشركائهم“، في تصريحات صحفية إنهم سعيدون بتمثيل الشركة العربية وتولي دور المستشار القانوني في هذه الصفقة الهامة، حيث يعد أول إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية، مما يجعله صفقة فريدة من نوعها.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية في مصر، وصاحبة أكبر محفظة أراضي بين الشركات العقارية العاملة بالبلاد، ويعد مشروع مدينتي، الذي ستمول المجموعة الأوبن مول الذي يضمه المشروع من حصيلته، أكبر مشروع عمراني متكامل يطوره القطاع الخاص في الشرق الأوسط، بمساحة تصل إلى 33 مليون متر، ينتظر أن يضم بانتهائه نحو 120 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بالمشروع إلى مليون نسمة.

أضاف غنام أن نجاح إتمام صفقة طرح صكوك الإجارة وبقيمة 2 مليار جنيه، في هذا التوقيت الصعب، يدل على تضافر كافة جهود الأطراف المشتركة في هذه الصفقة وعلى الأخص فريق العمل بالشركة العربية وكذلك فريق العمل بالمجموعة المالية هيرميس الذي استطاع الترويج لهذه الصفقة في ظل هذا التوقيت الصعب ، وقدرة واحترافيه فريق العمل بمكتب "بيكر آند ماكينزي" المشارك في هذه الصفقة كمستشار قانوني للإصدار.وجاءت خطوة إصدار المطور العقاري هشام طلعت مصطفى لصكوك الإجارة، ليضيف نوعا جديدا من الأوراق والأدوات المالية المقيدة والمتداولة بالبورصة المصرية، ويفتح في الوقت نفسه أمام جميع الشركات ، مجالا جديدا لتدبير التمويل المتفق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

ومن المقرر أن يستخدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، حصيلة الصكوك البالغة 2 مليار جنيه، في تطوير مول مدينتي، الذي يعد أكبر مول مفتوح ويقع مشروع open Air Mall بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وهو مركز تجارى متطور وذو تصميم فريد ويضم عدد كبير من الماركات العالمية، وتوقعت مجموعة طلعت مصطفى أن ترتفع القيمة السوقية التقديرية للمول لتتجاوز 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.وقالت هيئة الرقابة المالية، إنَّ الصكوك الخاصة بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، سيتم طرحها طرحاً خاصاً، والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتباراً من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقاً لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.