كورونا يغير الطقوس الشعبية للاحتفال بعيد القيامة في مصر

تقيم الكنائس قداسات عيد القيامة، مساء غد، حسب التقويم الشرقي، للمرة الأولى في التاريخ بدون مصلين، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقتصر قداسات عيد القيامة على رؤساء الطوائف والأساقفة فقط، والرهبان في الأديرة القبطية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، قداس العيد في الكلية الإكليريكية بالمعادي، ويترأس القس الدكتور أندرية زكي، احتفال العيد في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويترأس المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، القداس في كاتدرائية جميع السمائيين بالزمالك.

فيما يترأس عدد من الأساقفة قداسات العيد في مقار مطرانياتهم أو داخل أسوار الأديرة القبطية التابعة لهم، على أن يتم بث تلك الصلوات على القنوات الفضائية العامة والقبطية والصفحات الرسمية للكنائس على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد عيد القيامة من أعظم وأكبر الأعياد في العقيدة المسيحية، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخلاله تستبدل الكنائس ستائرها السوداء التي وضعتها خلال أسبوع الآلام بستائر بيضاء تستمر لمدة 50 يوما.

واختفت بسبب فيروس كورونا هذا العام تقديم المسؤولين والشخصيات العامة تهاني العيد للاقباط في الكنائس، والذين استبدلوا حضورهم بارسال تهانيهم عبر البرقيات أو الاتصالات الهاتفية.

وتلقى البابا تواضروس، خلال الساعات الماضية التهاني بالعيد من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي بعث برقية تهنئة له تمنى خلالها أن تعاد تلك المناسبات ومصر في مزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار.

كما أجرى شيخ الأزهر أحمد الطيب اتصالا بالبابا هنأه بتلك المناسبة وتوجه الطرفان خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأكد الإمام الأكبر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها مصر ويعاني منها العالم أجمع.

كذلك أرسل عدد من المسؤولين وقيادات المؤسسات الدينية الإسلامية ببرقيات تهنئة للبابا منهم مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف.

وكانت الطوائف المسيحية اتخذت قرارات بتعليق الصلوات وغلق الكنائس في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد منعا للتجمعات.