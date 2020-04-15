الكنائس: الإرهاب يزيدنا تمسكا بوحدة النسيج الوطني ونثق أن الوطن سينتصر

أكدت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، أن العمليات الإرهابية الغادرة، لن تزيد الشعب المصري سوى إصرارًا وتمسكًا، بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني، كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات.

ونعت الكنائس، شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

ووجهت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب، فداءًا للوطن.

وأكدت على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة، وكل القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم، قائلة: "لن تزيدنا هذه العمليات الإرهابية الغادرة سوى إصرارًا وتمسكًا بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات، وسنظل نصلي ليحافظ الله القدير مصر وشعبها من كل سوء".

كما أكدت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، تقديرها بإجلال واعتزاز الدور الوطني الجسور لرجال الأمن الذي يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن.

وقدم زكي خالص العزاء لأسرة الشهيد وللوطن أجمع، معلنا الصلاة أن يمنح الله العزاء والصبر لأسرته والصلاة لأجل الشفاء العاجل لكل رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه المواجهة.

كما أعلنت الطائفة الإنجيلية الصلاة من أجل سلامة بلادنا من كل شر، وأن يُجتَث وباء الإرهاب الغاشم، قائلة: "نثق أن الوطن سينتصر فوق كل شر".

وتقدم القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، بخالص الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل الساهرين على أمن الوطن وسلامه لما يقومون به من مكافحة للإرهاب ولتصديهم بشجاعة للخلية الإرهابية بالأميرية.

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر بيان حمل توقيع الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، نعى خلاله شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، متقدمه بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، كما عبرت الكنيسة عن صلاتها بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت إحباط مخطط إرهابي بالتزامن مع الأعياد المسيحية، حيث يحتفل الأقباط والكنائس في الأيام الحالية بأسبوع الآلام، الذي يسبق عيد القيامة المجيد يوم الأحد المقبل.