برلمانية تنتقد التباطؤ في تنفيذ خطة ميكنة الدولة وربطها بالبيانات

أكدت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه ما زال هناك حالة من البطء الشديد في تنفيد خطة ميكنة الدولة، وربط قواعد البيانات بجميع مؤسسات الدولة.

وأشارت فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تطلب حضور مواطنين ( مرضى ومسنين) شخصيا للتأكد من إنهم على قيد الحياة، رغم أن شهادة الوفاة مميكنة وسهل ربط تلك البيانات بجميع الجهات.

وأضافت "عبد العزيز "، أنه مع تكرار شكوى المواطنين يتعين على أجهزة الدولة مواجهة هذه المشكلة والعمل على حلها، قائلة: هل يعقل أن نكون في عام 2020 ومازالت الدولة تبحث في سجلات عن حقيقة بقاء المواطن على قيد الحياة لصرف العلاج على نفقة الدولة أو الحصول على أية خدمات مقدمة.