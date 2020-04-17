تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شرقي الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "جيانغسو" شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن المرض جرى اكتشافه بين 17 خنزيرا تم نقلها بشكل غير قانوني من خارج المقاطعة، وأن ثلاثة منها نفقت بالفعل.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير المكان المكتشف به المرض.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة (لياونينج) شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.