طقس السبت: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وكثافة في الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، فيما يكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 27

شبين الكوم 14 26

طنطا 14 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 23

بلطيم 14 23

مطروح 15 20

السلوم 13 21

سيوة 15 26

بورسعيد 17 23

دمياط 17 24

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 12 28

السويس 13 27

العريش 12 24

رفح 12 23

رأس سدر 17 30

نخل 10 26

نويبع 18 26

طابا 17 25

كاترين 10 24

الطور 17 27

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 14 27

بني سويف 15 28

المنيا 16 28

أسيوط 15 29

سوهاج 16 29

قنا 18 30

الأقصر 17 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 37

المدينة 20 34

الرياض 18 32

المنامة 24 28

أبوظبي 26 33

الدوحة 25 29

الكويت 20 27

دمشق 10 25

بيروت 18 23

عمان 12 25

القدس 11 21

غزة 17 22

بغداد 17 31

مسقط 25 29

صنعاء 13 25

الخرطوم 24 39

طرابلس 16 24

تونس 16 31

الجزائر 16 24

الرباط 13 21

نواكشوط 17 26