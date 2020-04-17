عرض "الساحر" و"النحات" على أبو ظبي في رمضان

تعرض مجموعة قنوات أبو ظبي الفضائية في رمضان المقبل عملين دراميين ينتميان للدراما الضخمة من إنتاج شركة "I see media - إياد الخزوز" التي اعتادتا تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة والتي تؤكد ريادتهما العربية وحضورها القوي بـ١٢ عملا متنوعا يعرض ١٠ منهم على منصة جوي والباقي على أبو ظبي.

أولهما مسلسل "الساحر" بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين أخرج أولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد ويدخل العمل عالم التنمية البشرية ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

ثاني هذه الأعمال بعنوان "النحات" وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات وتدور أحداثه حول قرار يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، لكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.