طارق الشناوي عن هجوم الإخوان على مسلسلات رمضان: ضد أي حاجة تسعد الناس

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مقارنة جماعة الإخوان الإرهابية بين المساجد والاستديوهات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، تعتبر محاولات استنفار ساذجة للمشاعر.

وأوضح الشناوي: "وأقصد ادعاءات أن الدولة أغلقت المساجد وتركت تصوير مسلسلات رمضان، لأن هناك أشياء لا يمكن أن تستمر الحياة دونها، ومنها الاستديوهات، والفن جزء حميم عند الناس".

وأردف خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "الناس تريد الفن، وإذا كان هناك خطورة على حياة الناس، فإن المشاهد الجماعية توقفت، والكرة في ملعب الإنتاج، والكثير من المشاهد ألغيت مثل السفر، وبعض الممثلين كانوا في بيروت ولم يستطيعوا القدوم إلى القاهرة".

وواصل: "العالم منع دور العرض والمهرجانات مش الاستديوهات والأفلام، والدنيا لم تتوقف، والإخوان ضد الفن والغناء أصلًا، ضد الموسيقى وأم كلثوم وعبدالوهاب، ضد أي حاجة تسعد البشر، بيتلككوا، حتى الجزء المستنير منهم ضد الفن، عشان هم ضد الإبداع والحرية".