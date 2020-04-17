هل ينتشر فيروس كورونا خلال مايو المقبل؟.. "الصحة العالمية" تجيب

أكدت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أهمية التنسيق الدولي وداخل المجتمعات لمكافحة المرض، مشيرة إلى أن المجتمعات يجب أن تكون شريكاً حيويا في هذه الاستجابة ولا يجب إلقاء كل شئ على النظام الصحي لأن انتشار العدوى يبدأ من المجتمع.

جاء ذلك أمس في ندوة تفاعلية عن "النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد"، نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بعد (Online).

وحول تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في شهري مايو ويونيو، قالت إن التدابير التي تتخذها الحكومات للتقليل من الحد من الانتشار، مع علاج أو عزل الحالات، مهمة لمحاصرة المرض في الفترات المقبلة.

وشددت على أنه يجب أن تكون هناك تدابير صارمة من الحكومات والأفراد وإلا فإن الأعداد قد تزيد، ولذا يجب أن يعرف المجتمع دوره، وأن يكون هناك تباعد اجتماعي وألا تعقد تجمعات، وأن يعزل المريض مع وجود نظام ترصد قوي.

وأوضحت أن هناك فترة انتقالية لانتشار الفيروس وبعد ذلك سيكون هناك فترة استدامة، وحتى لو حدث بعض الخمود، والخمول للفيروس سيكون هناك موجات ثالثة، ولذا يجب أن يكون الاستثمار في الصحة العامة يمثل الأولوية للدول.

وقالت إن عودة الحياة الطبيعية يجب أن تكون بالتدريج، ويجب أن نأخذ إجراءات احترازية في حال العودة للحياة الطبيعية لضمان عدم تفشي الفيروس.

وأضافت أن العالم بعد كورونا سيتغير عما قبله، ولذا يجب تخفيض الحميمية وطريقة الحياة الاجتماعية، مؤكدة أن الحياة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ستعود.