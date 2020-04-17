الشرطة تغلق مداخل ومخارج قرية كفر العجمي بعد عزلها بسبب كورونا

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، أعمال العزل الصحي الذي فُرض على أهالي قرية كفر العجمي، وقيام الشرطة بغلق مداخل ومخارج القرية، مشيراً إلى أنه يسعى للانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة والخاصة برعاية الأسر الأكثر احتياجا، وإرسال كافة المواد الغذائية اللازمة التي تغنيهم عن الحاجة للخروج من المنازل والتنقل لقضاء الأعمال التي من شأنها تزايد الاختلاط وزيادة انتشار الفيروس.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لأهالي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بالمحافظة، والتي جرى عزلها قبل قليل لمدة 14يوماً، عقب ظهور إيجابية 8 حالات من أسرة واحدة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ في تصريح لـ"الوطن"، إنه سيجري تقديم المساعدات العينية مثل توفير السلع واحتياجات الأهالي من الأدوية، فضلاً عن البدء في غلق القرية لعدم دخول وخروج السكان منها، موضحاً أنه سيجري تعقييم القرية وتطهيرها بشكل دوري، وأنه كلف التضامن الاجتماعي ببحث حالة الأسر الاكثر احتياجاً بالقرية، قائلاً "ملتزمون بتقديم كل أنواع الدعم لأهالي القرية المعزولة".

وأصدر المحافظ، أمس، قراراً حمل رقم (389 لسنة 2020)، بعزل القرية وتكليف مديريات التضامن الاجتماعي، التموين والصحة، باتخاذ الإجراءات القانونية كل ما يخصه، لتنفيذ القرار، فضلا عن تكليف مديرية الأمن بغلق مداخل ومخارج القرية لمنع خروج ودخول الأهالي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وظهرت نتائج التحاليل إيجابية أسرة كاملة من القرية بينهم طفلان، وجرى نقلهم بسيارات إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل بمدينة بلطيم، وسط تخوف أهالي القرية من انتشار الفيروس.