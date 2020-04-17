خضوع 175 جزائريًا كانوا عالقين بالإمارات للحجر الصحي بولاية "تيبازة"

أعلنت السلطات الجزائرية أن 175 جزائريًا عادوا من دولة الإمارات العربية المتحدة خضعوا للحجر الصحي في فندقين بولاية تيبازة شمال البلاد، وذلك في إطار تدابير الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير الإدارة المحلية بتيبازة عبدالقادر بختي- في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية- إنه تم أمس الخميس، استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمطار دبي الدولي بعد إجلائهم بقرار من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأضاف بختي، أنه تم تجهيز فندقين بولاية تيبازة لإقامتهم مع توفير جميع الضروريات لهؤلاء الجزائريين، الذي خضعوا للفحص الطبي وقياس درجة الحرارة، فيما تم تخصيص أطقم طبية بالفندقين لمرافقتهم طيلة فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يومًا، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.