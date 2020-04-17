ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 4 آلاف و662

أعلن مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، اكتشاف 501 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد19"؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 4 آلاف و 662حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء"يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم تسجيل 125 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد بينهم 66 رجلًا و59 سيدة، وبلغت نسبة الوفيات للأشخاص فوق سن الخمسين 87%.

وأشارت الوزارة الأوكرانية، إلى أنه تم احتجاز ألف و611 شخصًا في المستشفى بينهم 73 طفلًا، ويخضع نحو 3 آلاف و51مريضًا للعلاج في المنزل تحت إشراف الأطباء، وتماثل 264 شخصًا للشفاء حتى الآن.