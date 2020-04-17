الأركان الكويتية: أجلينا عددًا من العسكريين وذويهم من روما بسبب كورونا

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، عن قيامها بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من العاصمة الإيطالية "روما"، وذلك في إطار خطة مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على ما يتم تداوله من أخبار على بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام القوة الجوية بإجلاء بعض الكويتيين من العاصمة الإيطالية روما، مشيرًا إلى أن الأمر قد اعتراه بعض اللبس.

وأوضحت رئاسة الأركان، أن الطائرة التابعة للقوة الجوية الكويتية رحلة رقم KAF 3222، قامت في 27 مارس الماضي، بإجلاء عدد من منتسبيها العسكريين وذويهم من روما، بالإضافة إلى عدد من المواطنين؛ وذلك حسب خطة الإجلاء المعتمدة في الفترة الماضية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، وقبل اعتماد خطة الإجلاء الحالية، التي ستبدأ رسميًا الأحد المقبل.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، أن أبوابها مفتوحة دائمًا لمختلف وسائل الإعلام، للتواصل أو الاستفسار عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم الوضوح، وذلك من خلال مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.