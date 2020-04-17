Hعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن 4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق من حول العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم في وقت سابق، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، من أن ترفع الدول القيود الاجتماعية والاقتصادية بسرعة.

وقال أدهانوم، إن هذا التوجه قد يؤدي إلى المخاطرة بوجود وضع أسوأ من الحالي، وإن هناك علامات مشجعة فى بعض البلدان التي كانت بؤرة للوباء، لكن رفع القيود يجب القيام بها بعناية فائقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".