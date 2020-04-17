حفل تاريخي يضم نجوم عالميين بينهم ليدي جاجا وإلتون جون: معا في المنزل

يقام غدا حفل "أون لاين"، ويضم عددا كبيرا من النجوم العالميين لتقديم الشكر والدعم لجميع العاملين بالرعاية الصحية في كل أنحاء العالم ولمنظمة الصحة العالمية، وسوف يذاع الحفل مباشرة عبر عدد من المواقع والقنوات والمنصات الإلكترونية.

يشارك في الحفل الذي سيتمر لمدة 8 ساعات، عدد كبير من النجوم ونشرت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها بـ "فيسبوك" قائمة أسماء منهم ليدي جاجا، والمغني الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية بيلي إيليش، والبريطاني إلتون جون، والممثلة كيري واشنطن، ويشارك أيضا في البث لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، والممثل إدريس إلبا وزوجته صابرينا، والممثل الهندي شاروخان، وجنيفير لوبيز.

وسيقوم بتقديم البث كل من أستيفان كولبيرت، جييمي كيميل، وجيمي فالون، وتم تنظيمه من قبل Global Citizen، لدعم منظمة الصحة العالمية.

ويهدف الحفل، الذي سيقام عبر مسرح افتراضي أيضا، رفع مستوى الوعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتشارك المغنية ليدي جاجا التي تعتبر أحد منسقي الحفل في جمع التبرعات.