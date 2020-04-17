البابا يطالب بالبقاء بالمنازل في العيد: دول استهونت وصلت لمرحلة صعبة

طالب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من الأقباط البقاء في منازلهم خلال عيد القيامة بسبب الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال كلمته في صلوات "الجمعة العظيمة" بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، قال البابا: "الأعياد ربما هذه السنة مختلفة لكن وجودنا في البيت ومتابعتنا للصلوات نعيشها بصورة شخصية (أما أنا وبيتي فنعبد الرب)، أحب أنتهز هذه الفرصة وأهنئ كل بيت داخل وخارج مصر ونحن نصلي لأجل سلام العالم وأن يرفع الله هذا الوباء ويعطينا سلام وهدوء ويحفظ العالم وبلادنا ورغم أنها أيام أعياد إننا نلتزم بالجلوس في البيت لأن بلاد أخرى استهانت بهذا الأمر ووصلت لمرحلة صعبة".

ومن المقرر أن يترأس البابا غدا صلوات عيد القيامة بالدير أيضا فيما تنقله القنوات الفضائية القبطية ومواقع الكنيسة الرسمية.