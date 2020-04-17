22 ألف حالة إصابات بكورونا في جنوبي آسيا

وصل عدد حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 22 ألفا في جنوب آسيا، فيما قامت جزر المالديف بغلق العاصمة "ماليه"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان مسؤولو "الصحة" في المالديف، قالوا في وقت سابق، إنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية عن وكالة الأنباء الألمانية: فقد كان سائحان من إيطاليا قد أقاما في جزيرة "كوريدو"، قبالة العاصمة "ماليه"، وسيتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

وتقرر عزل "جزيرة ثينادهو" بعدما أصبح معروفاً أن سائحاً إيطالياً كان يقيم هناك تبينت إصابته بـ"كورونا"، بعد عودته إلى وطنه، وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.