مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلع غذائية في محافظات اليمن 

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 سلة غذائية، تزن 7 أطنان و400 كيلو ، للفقراء والنازحين في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 100 أسرة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1.200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلو ، في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 6.000 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 320 سلة غذائية، تزن 23 طنًا و680 كيلو للنازحين من عمران إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 320 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني.