رئيس اليمن: موقف بلادنا الدائم تجاه السلام مرتكز على 3 مرجعيات

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على موقفه الدائم تجاه السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث وتحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة الشعب اليمني أرضاً وإنسانا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال تلقي الرئيس اليمني، مساء أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، والذي تطرق إلى استعراض مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد واختيار اليمنيين الحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق.

وجدد الرئيس اليمني، موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث: المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، والتي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي الشامل والدائم والمستدام، والتي عليها تبنى خطوات السلام.

وقال هادي: "نحن على يقين من توجيهات الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيث بالاهتداء والالتزام بتفاصيلها".

وأضاف الرئيس اليمني" لقد وجهنا في هذا الصدد واستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة في الوقف الشامل لإطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة دول تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) في هذا الإطار وإنجاح مساعي المبعوث الأممي الى اليمن رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الانقلابية كعادتها باعتبارها أداة ووسيلة تستخدمها ايران لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة".