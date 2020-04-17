إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالمنوفية صلى الجمعة بالناس في منزله

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء تصريح خطاب خطيب مكافأة بإدارة أوقاف بركة السبع، بالمنوفية، بعد إقامة صلاة الجمعة، اليوم، في منزله، بالمخالفة لقرار الوزارة بمنع التجمعات، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور:

1- ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2- أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3- أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4- أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.