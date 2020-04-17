تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 150 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إضافة لـ 16 وفاة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وبدأت السلطات الجزائرية في 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجول الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة "36 كم غرب العاصمة" التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بالوباء.