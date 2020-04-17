تاج الدين: ندرس فاعلية تطعيمات المصريين على رفع المناعة ومقاومة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الحديث عن حماية التطعيمات في مرحلة الطفولة للمصريين من فيروس كورونا، جاء بعد الحديث عالميا عن فاعلية تطعيم الدرن في رفع المناعة ضد فيروس كورونا، وهو التطعيم الذي أخذه المصريون بعد الولادة.

وكشف تاج الدين أن هذا التطعيم وغيره من التطعيمات التي أخذها المصريون يتم دراستها علميا لدراسة ما إذا كان يزيد المناعة أم لا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن كل مايتخذ الآن من إجراءات وقائية واحترازية من الدولة يكون لمصلحة الإنسان في مصر، ويجب الاستماع لتوجيهات الحكومة والحد من الخروج خصوصا يوم شم النسيم، والهدف من الإجراءات هو التقليل من الاجتماعات والتزاحم والحد من التجمعات.

وتابع تاج الدين أن الرزاز هو الذي ينقل الفيروس ولكن الماء والهواء لا ينقل فيروس كورونا كما يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإعلام المصري القوي لابد أن ينقل المعلومات الصحيحة والطبية لجموع المواطنين.