ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كندا إلى 30 ألف و670 حالة

سجلت كندا، اليوم، 56 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ألف و251 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 30 ألف و 670 حالة بعد الإعلان عن 564 حالة اليوم.

حالات الإصابة بالوباء في "أونتاريو" بلغت 9 آلاف و525

وجاءت جميع الحالات المسجلة اليوم في مقاطعة أونتاريو، التي سجلت 55 حالة وفاة إضافية من أصل 56 حالة وفاة في البلاد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 9 آلاف و 525حالة، وارتفع عدد الوفيات في المقاطعة إلى 478 حالة.

ويعد تقرير اليوم الجمعة أعلى زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة والوفيات التي شهدتها مقاطعة أونتاريو منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الخميس، إن معدلات الوفيات في البلاد تجاوزت التوقعات الفيدرالية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في دور الرعاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وكانت مديرة الصحة العامة الكندية، الدكتورة تيريزا تام، أصدرت نموذج "كوفيد-19" للحكومة الفيدرالية في 9 أبريل الجاري، وتضمنت التوقعات عددا من السيناريوهات والتنبؤات طويلة المدى، بما في ذلك عدد وفيات يتراوح ما بين 11 ألفا و 22 ألفا بسبب الوباء، حتى مع الحفاظ على المسافة البعيدة وتدابير مكافحة الأمراض الأخرى.