شيخ الأزهر: لا أعلم شيئا عن صفحة تحمل اسمي.. "موبايلي رخيص ومفيهوش نت"

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إنه لا يعلم شيئًا عن صفحة تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا: "أني لا أعرف شيئًا في هذا المجال، صلتي الوحيدة به كانت في 1997، حيث كنت أترجم كتابًا من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، عن الشيخ محي الدين بن عربي".

وأضاف خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، على القناة الأولى: "لاحظت من التصحيحات التي أدفع بها إلى المصححين، أنهم إذا صححوا شيئًا، يخطئون في أشياء، وتعبت، فنصحوني وقالوا لي إنه لا خيار أمامي سوى تعلم الكتابة على الكمبيوتر، وقد حدث فعلًا، وكتبت الكتاب بالطريقة التي تعلمتها، وانقطعت صلتي بعد ذلك بهذه المسائل".

وتابع، مستعرضًا مواصفات هاتفه "المتواضع": "ليس لديّ الموبايلات التي تشغل الإنترنت، وامتلك هاتفًا رخيص جدًا، ويكفيني تماما ولا أشعر أنني في حاجة إلى شيء آخر، وأكتب وأصحح على الورقة والقلم، وجيلي يصعب عليه أن يترك القلم، والله لا أعرف كيف أفتح صفحة أو أقفل صفحة، ليس لديّ وقت".