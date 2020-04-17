بوتين: مخاطر انتشار كورونا لا تزال مرتفعة للغاية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن ذروة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لم تجتازها بلاده بعد، مؤكدا أن المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية وعدد الإصابات آخذ في الازدياد في موسكو وفي الأقاليم الروسية الأخرى أيضا.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع الحكومة عبر الفيديو، اليوم:"إنه يتعين أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة في مكافحة فيروس كورونا مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية ، إضافة إلى تفعيل المراقبة المستمرة".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنه تقرر إنشاء صندوق خاص لدعم مكافحة فيروس كورونا في روسيا، سيكون جاهزا حتى يوم 28 من أبريل الجاري"، مشيرا إلى تخصيص 95 ألف سرير لتقديم العلاج لمرضى كورونا في الأقاليم .

وكان الرئيس الروسي، أعلن في وقت سابق عن ضرورة استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة كورونا المستجد في حال الضرورة .

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة الوباء، أعلن في وقت سابق، اليوم، تسجيل 4 آلاف و69 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" في 78 إقليماً من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 32 ألف و 8 إصابة، مشيراً إلى تسجيل 41 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 273 شخصا.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن تحقيق نتائج واعدة في جهود تطوير لقاحات ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مرحلة الاختبارات قبل السريرية.

قال موراشكو، خلال اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن جهود مكافحة كورونا المستجد في روسيا، اليوم: "لقد تم بدء الاختبارات قبل السريرية ويجري إعداد البروتوكولات للتجارب السريرية،حيث تم تحقيق نتائج واعدة".

وأضاف وزير الصحة الروسي:"هناك ضرورة لتأكيد أمن وفعالية كل لقاح قبل إطلاق عملية إنتاجه"، مشيرا إلى إطلاق عملية إعداد منشآت الإنتاج للقاحات المحتملة ، موضحا أن الأعمال في كل الاتجاهات تجري بصورة متزامنة.

وتابع الوزير الروسي قائلا:" نعمل جاهدين على انجاز العمل بشأن اللقاحات في وقت سريع وندرس خيارات مختلفة مع المجتمع العلمي، بما في ذلك اللقاحات المستخدمة للوقاية من أمراض أخرى".

الجيش الروسي يبدأ المساعدة في مكافحة الوباء

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن إنشاء احتياطي من 10 آلاف عسكري و 3.5 ألف وحدة من المعدات في القوات المسلحة الروسية لمساعدة الأقاليم في مكافحة كورونا المستجد.

وقال شويجو، خلال لقاء عبر الفيديو مع بوتين ، اليوم، "لقد تم إنشاء احتياطي في القوات المسلحة الروسية من أجل مساعدة الأقاليم الروسية ، ولتنفيذ المهام تم تخصيص 3.5 ألف وحدة من المعدات الخاصة ونحو 10.12 ألف عسكري"، مشيرا إلى إعداد 4.9 ألف سرير في المستشفيات العسكرية لمساعدة الأقاليم الروسية".

وأضاف الوزير الروسي:"بحلول 15 مايو القادم ستكون القوات المسلحة مستعدة لتوفير 7.5 ألف مكان مجهز و 5.2 ألف طبيب عسكري لرعاية المواطنين"، موضحا أنه تم أيضاً تجهيز 65 فريق تمريض للإنعاش و20 منهم شرعوا في العمل بمستشفيات العاصمة موسكو.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أنه تم تحضير 7 مستشفيات متنقلة كل واحدة منها تحوي 100 سرير و3 فرق طبية خاصة، بجانب 450 سريرا في سفينة "ايرطش" في فلاديفوستوك.