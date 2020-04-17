ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المغرب إلى ألفين و564

سجلت السلطات المغربية، 281 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى ألفين و564 إصابة، فيما سجلت السلطات في المغرب، شفاء 32 حالة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق، اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 9 آلاف و995 منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.

وأشارت الصحة المغربية، إلى أن عدد الوفيات وصل الى 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273، بزيادة 24 حالة جديدة.

وغادر المغرب، اليوم، 300 شخص من رعايا دول اسكندنافية على متن رحلة طيران خاصة نظمتها هذه الدول لمواطنيها الذين كانوا عالقين إثر وقف المملكة المغربية كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي لجائحة كورونا.

وأعلنت سفارات الدول الإسكندنافية "السويد، وإيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك"، بالرباط عن تنظيم رحلة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في اتجاه العاصمة السويدية ستوكهولم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".