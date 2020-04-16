ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في المغرب إلى ألفين و283 حالة

سجلت السلطات المغربية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلى نسبة من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ بداية انتشاره في البلاد، حيث تم تسجيل 259 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء إلى ألفين و283 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، إلى تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 130، فيما بلغ عدد المتعافين 249، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعزت وزارة الصحة المغربية هذا الارتفاع إلى ظهور بؤر لكورونا المستجد داخل وحدات تجارية وصناعية بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، ومن ثم انتشار الوباء في أوساط واسعة شملت أفراد أسر العاملين في هذه الوحدات.

وسجل المغرب، أمس الأربعاء، أول حالة شفاء لسيدة حامل سبق أن أعلن عن إصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت وسائل إعلام مغربية، إن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط في 31 مارس الماضي، في شهرها الخامس غادرت المستشفى، بعد شفائها من الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.