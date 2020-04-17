تفاصيل خروج أصغر حالة من الحجر الصحي بقها.. عمرها 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح جاد، أخصائي طب الأطفال، وأحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفي قها للحجر الصحي، أن الطفلة التي تعافت اليوم من فيروس كورونا وعمرها 6 أشهر، تدعى "هنا محمد"، من قرية "طنان" بالقليوبية.

وأضاف "جاد" في تصريح له اليوم، أن الطفلة دخلت الحجر بعد أن انتقلت لها عدوى كورونا من والدتها في 10 من أبريل الجاري، وخرجت اليوم، بعد سلبية العينة، وتم تسليمها لجدتها، فيما تمكث والدتها في الحجر حاليا.

وأكد أن "حجر قها" يوجد به حتى الآن 5 أطفال وحالتهم مستقرة وجيدة، مشيرا أن مناعة الأطفال قوية جدا ضد فيروس كورونا المستجد.

كان مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية، مقر عزل حالات كورونا، قد احتفل اليوم الجمعة بخروج 6 حالات جديدة بعد شفائهم من فيروس كورونا، بينهم طفلة عمرها 6 أشهر، بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 65 حالة على مدار الأيام الماضية.

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي ونائب مدير المستشفى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وتلقى العلاج اللازم، مشيرة أن المستشفى استقبل 111 حالة، تعافي من بينها 65 حتى الآن.