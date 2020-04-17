حفل حميد الشاعري يتجاوز مليون مشاهد على يوتيوب.. ويعلن عن ألبومه الجديد

تجاوز حفل الفنان حميد الشاعري، الذى أحياه أمس من استديو الخاص به، حاجز المليون مشاهدة، وذلك ضمن حملات تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، وحققت الحفلة نجاح ورواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" سواء على فيسبوك أو يوتيوب.

وقام حميد خلال الحفل بغناء مجموعة من أغانيه القديمه أبرزها "عودة"، كما قام بغناء أغنية "دايرة الرحلة"، فيما قام بغناء "ديمو" من أغاني ألبومه الجديد حيث قام بغناء أغنيتين هما "أوسكار" من كلمات مؤمن سالم، ألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وأغنية "أنا بابا" كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ويتعاون حميد خلال هذا الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، كما يضم الألبوم الجديد أغنيه تريو مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، ودويتو آخر مع المطربة جوري التي قدمها من قبل فى أغنية "بحبك"، إضافة إلى دويتو مع سوبر ستار من نجوم الغناء لم يتم الإفصاح عنه وسيكون مفاجأه لجمهور حميد، إضافة إلى الصوت الجديد يوسف، والذي قدمه حميد للجمهور خلال الحفله، وأعلن عن تعاونه معه.

وقال حميد أن يوسف موهبة فنية وصوت قوي، وقام بالغناء معه، كما قام يوسف بغناء إحدى أغاني ألبومه الذي يجهزه حاليا وهي أغنية "ايه جابك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع حميد الشاعري وأعلن يوسف أنه يواصل تسجيل أغاني ألبومه الجديد بالكامل مع شركة "كامب" وتحت إشراف حميد الشاعري، وهي نفس الشركة المنتجة لألبوم حميد.

شركة "كامب" شركة جديدة للإنتاج الموسيقي تجهز لعدة أعمال جديدة ابرزها ألبومين مع حميد الشاعري والصوت الجديد يوسف.

وقال حميد خلال الحفلة التي عرضت على يوتيوب وفيسبوك أنه ملتزم بقرار الحظر والحجر المنزلي، وطالب الجمهور بالإلتزام لقرارات الدولة للحفاظ على حياتهم والتغلب على انتشار الفيروس، وأشار أن المزيكا بدأت تأذ منعطف جديد في العودة لمزيكا الثمانينات والتسعينات.

وحققت الحفلة نسبة مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل التي قامت يبثها، حيث اقتربت فى أقل من 24 ساعة إلى مليون مشاهدة سواء على فيسبوك أو يوتيوب، ووسائل نقلها الأخرى.