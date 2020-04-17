قبل ترويجها في شم النسيم.. ضبط طن ونصف سردين ورنجة فاسدة في الدقهلية

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، عن ضبط واحد طن و525 كيلو سردين بلدي ورنجة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل ترويجها بشم النسيم، خلال حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول الأسماك واللحوم بميت غمر وأجا والمنصورة وميت سلسيل بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وقال "المنجي"، في تصريح صحفي، إنه بالتنسيق مع مباحث التموين خرجت حملة بمركزي ميت غمر وأجا وتمكنت من ضبط 755 كيلو رنجة و500 كيلو سردين بلدي بقرية "ميت فضالة" وتحرير محضر لتغير الخواص، وضبط 200 كيلو بميت غمر، وضبط 70 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة بالمنصورة وتحرير 7 محاضر.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.