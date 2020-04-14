للتصدي لمرض السعار.. "بيطري الدقهلية" تصرف 168 رخصة كلاب

أعلن الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إنه جرى إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويجرى صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة السيطرة والتصدي لمرض السعار والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط.

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن الرخص شملت 20 رخصة بجمصه، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة.

وأضاف المنجي في تصريح صحفي، أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة، بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمناطق "مركز شارع جيهان، مركز سندوب، ومركز دكرنس، وطلخا، والسنبلاوين".

وأشار إلي أنه يجرى إعطاء مقتني الكلاب الرخصة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتحصينها ضد مرض السعار، ويجرى إثبات تاريخ التحصين في البطاقة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الدولة تبذل كافة الجهود وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وضمان سلامة المواطنين.