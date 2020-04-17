التحالف العربي": خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار بلغت 114

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أن خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية بلغت 114 خرقا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف "التحالف العربي"، أن خروقات ميليشيا الحوثي شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مشيرا إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأوضح التحالف العربي: "ملتزمون بوقف إطلاق النار وندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث".

وكان "التحالف العربي"، أعلن في وقت سابق، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وقال التحالف العربي، إن وقف إطلاق النار يهدف إلى تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأوضح التحالف العربي أنه سيدعم كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، القاضي بوقف إطلاق نار من جانب واحد في اليمن دعما لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهذا الشأن.

مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير

وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي أصدره المجلس بعد توافق جميع الأعضاء حوله، دعمهم للاستجابة الإيجابية من قبل الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعرب المجلس، عن تأييد أعضاءه لنداء جوتيريش في 25 مارس الماضي والقاضي بدعوة جميع الاطراف في اليمن بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد19".

وشدد المجلس، على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة "كورونا".