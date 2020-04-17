محافظ مطروح: سنمنع ارتياد الشواطئ وإقامة أي احتفالات

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هناك تجاوب والتزام كبير من قبل المواطنين وأهالي المحافظة، مع إجراءات الحظر وغلق الشواطئ وعدم التجمعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "اتخذنا خطوات استباقية وقرارات بعدم دخول أتوبيسات الرحلات الجماعية، أهالي مطروح ملتزمين، لكن مشكلتنا مع الناس اللي جاية من خارج مطروح".

وأضاف: "أصدرنا تعليمات لجميع رؤساء المدن ومأموري مراكز الشرطة وأصحاب القرى، بالالتزام لعدم إقامة أي حفلات أو أي تجمعات، وبدأنا اليوم منع دخول أتوبيسات الرحلات، وعملنا دوريات أمنية مترجلة وأخرى بالسيارات ووزارة الداخلية تقوم بدورها".