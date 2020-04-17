عدد الوفيات في الولايات المتحدة بكورونا يتخطى الـ35 ألفا

وأعلن حاكم ولاية نيو جيرسي الأمريكية فيل ميرفي، في وقت سابق اليوم، تسجيل 3 آلاف و250 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلن عمدة العاصمة الأمريكية "واشنطن"، موريل باوزر، إغلاق المدارس لكل الفترة المتبقية من العام الدراسي في إطار الإجراءات لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان حاكم ولاية "نيويورك" الأمريكية، أندرو كومو، قال في وقت سابق، اليوم، إن الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عند 2000 إصابة وتمثل انخفاضا طفيفا عن الأيام السابقة، مشيرا إلى تسجيل 630 وفاة جديدة بالوباء.

وكان حاكم نيويورك، أعلن أمس الخميس، تمديد الإغلاق في المدينة حتى منتصف مايو لمواجهة تفشي كورونا المستجد.

وكشف كريس كومو، شقيق حاكم ولاية نيويورك، عن إصابة زوجته كريستينا جريفين كومو، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان كومو، مذيع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أعلن عن إصابته منذ نهاية مارس الماضي، بالوباء.