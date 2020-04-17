تاج الدين: بدأنا تجربة "أفيجان".. وإذا عالج مرضى كورونا سنصنعه في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر حصلت على دواء "أفيجان" الياباني، بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصل مصر ما يكفي 50 مريضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "ستجرى التجارب على الحالات الأكثر حدة لمعرفة تأثيره، وإذا كان مؤثرًا في هذا الفيروس علاوة على الفيروسات الأخرى، سنصنعه في مصر".

وتابع: "بدأنا منذ الأمس تجربة الدواء على حالات حرجة، ويستخدم مع أدوية أخرى، فقد تكون الحالات بسيطة، وأخرى تحصل على الدواء كوقاية، ولكن هذا الدواء سيجري الحصول عليه ضمن بروتوكول علاجي لتقليل خطورة المرض".