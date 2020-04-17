السودان يسجل إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحالة وفاة لأحد المصابين، وبذلك يكون السودان سجل 33 إصابة بالوباء، بينها 7 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، وسيُفرض اعتبارا من غد السبت إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار التوم، في تصريح مساء اليوم، إلى ارتفاع حالات الاشتباه إلى 300 بجميع مراكز العزل بالسودان، فيما أكد المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان، انسياب الأدوية عبر الاستيراد والتصنيع والتوزيع إلى الصيدليات بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقررت الحكومة السودانية، منح إجازة للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن الجهود المبذولة من الدولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق بشأن الإجراءات المطلوبة لمواجهة انتشار كورونا المستجد.