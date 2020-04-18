تحصيل 123 مليون جنيه جمارك عن سيارات وقطع غيار بميناء بورسعيد في شهر

أفرجت إدارة سيارات الركوب في جمارك بورسعيد، برئاسة أشرف عبد الهادي، خلال شهر مارس 2020 عن سيارات ومعدات وقطع غيار سيارات بقيمة 575 مليون و361 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب جمركية ورسوم محصلة عنها بـ 123 مليون و5 آلاف جنيه .

وأظهر بيان لجمارك بورسعيد، الإفراج عن 291 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، وعن 809 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية 320 مليون و855 ألف جنيه، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت علي مشمول 109 بيان جمركي لنفس الفترة .

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 13 مليون و6 ألاف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 50 مليون و 921 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 63 مليون و 927 ألف جنيه. وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية تحت إشراف يسرى رجب رئيس جمارك بورسعيد وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التييسير على المواطنين .

علي جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر مارس 2020 حوالي 1122 بيان جمركي بقيمة إجمالية نحو 153 مليون و 69 ألف جنيه . كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 11 مليون و 594 ألف جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 24 مليون و 856 ألف جنيه باجمالي إيرادات محصلة قدرها 36 مليون و 450 ألف جنيه .

وخلال شهر مارس 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 233 بيان جمركي وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية بلغت101 مليون و437 ألف جنيه .وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 8 مليون و 395 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 14 مليون و 210 الف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة نحو 22 مليون و 605 ألف جنيه .

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ حوالى 23 ألف جنيه.وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر مارس 2020 حوالي 575 مليون و 361 ألف جنيه .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 33 مليون و 18 ألف جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخري 89 مليون و987 ألف جنيها، ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر مارس 2020 حوالي 123 مليون و 5 آلاف جنيه.وقدم رئيس مصلحة الجمارك، الشكر والتحية والتقدير للعاملين بالإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد على العطاء والجهود المبذولة لصالح الوطن .