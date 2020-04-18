الحبس وغرامة مالية.. عقوبة مخالفة أسعار منتجات مواجهة كورونا

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 17 لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19، متضمنا عقوبة مخالفة تلك الأسعار.

وتستعرض "الوطن" لقرائها خلال السطور التالية عقوبة عدم الالتزام بالأسعار المحددة، والأسعار المنصوص عليها بالقرار، من قبل مجلس الوزراء، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لنقابة المحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

عقوبة مخالفة الأسعار المحددة لبيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

ـ تلتزم كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

ـ يحظر حبس تلك المنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ـ وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.

ـ كما يعاقب فى حالة العودة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

أسعار الكحول والكمامات الرسمية

ـ يباع لتر الكحول الإيثيلي تركيز من 95 إلى 99% بسعر 35 جنيها شامل الضريبة.

ـ يباع لتر الكحول الإيثيلي تركيز 70%، زجاجة بلاستيك غطاء عادي بسعر 55 جنيها شامل الضريبة.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 500 مل زجاجة زجاج اسبراي، بسعر 40 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 31.5 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 500 مل زجاجة زجاج غطاء عادي بسعر 38.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 30.30 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 500 مل زجاجة بلاستيك إسبراي بسعر 35 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 28 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 500 مل زجاجة بلاستيك غطاء عادي بسعر 33.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 26.8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 250 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 28 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 22.4 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 250 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 26.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 21.2 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 200 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 25 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 20 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 250 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 23.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 18.8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 125ـ 120 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 15 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 12 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 125ـ 120 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 13.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 10.8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 100ـ 110 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 13.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 10.8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 100ـ 110 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 12 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 9.6 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 70ـ 75 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 10 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 70ـ 75 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 8.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 6.8 جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 60ـ 65 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج، اسبراي بسعر 8.5 جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 6.8جنيها.

ـ يباع الكحول الإيثيلي تركيز 70%، 60ـ 65 مل زجاجة بلاستيك، أو زجاج غطاء كاب بسعر 7جنيها للمستهلك، وبسعر المصنع 5.6 جنيها.

أسعار الكحول الإيثيلي 70% جيل

ـ يباع كحول جيل 70%، لتر، زجاجة بلاستيك بسعر 100 جنيها شامل الضريبة.

ـ يباع كحول جيل 70%، 750 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 85 جنيها للمستهلك، و 68 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 500 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 60 جنيها للمستهلك، و 48 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 250 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 40 جنيها للمستهلك، و32 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 100ـ 110 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 25 جنيها للمستهلك، و20 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 70 ـ 80 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 20 جنيها للمستهلك، و16 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 50 ـ 60 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 15 جنيها للمستهلك، و12 سعر المصنع.

ـ يباع كحول جيل 70%، 30 مل، زجاجة بلاستيك غطاء كاب بسعر 10 جنيهات للمستهلك، و8 جنيهات سعر المصنع.

أسعار المنتجات الوقائية الأخرى

ـ سعر الكمامة العادية، طبقتين بفلتر، أستيك أو رباط، 2 جنيه للمستهلك، وسعر المصنع 1.6 جنيه.

ـ علبة جوانتي لاتكس، 100 جوانتي بسعر 80 جنيها للمستهلك، و64 جنيها سعر المصنع.