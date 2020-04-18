فيديو.. أبو زيد: عودة 200 مصري عالق بكندا في طائرة اليوم

قال السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا إن إجراءات عودة المصريين العالقين بالخارج في كندا بدأت منذ فترة طويلة وتم نقل كافة معايير السلطات المصرية للعالق للتأكد من انطباقها على العالقين وتم التواصل المباشر معهم وجمع المعلومات، وبعد استكمال السجلات وموافاة السلطات المصرية لإعتمادها تم اخطارنا بقدوم طائرة تابعة لمصر للطيران لنقل المواطنين.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وحوالي أكثر من 200 شخص عائد في طائرة اليوم، وبعضهم تعثر لبعد إقامته عن مكان الإجلاء، وتمت هذه المهمة بنجاح وكفاءة كبيرة ونجاح واقتدار.

وشرح أبوزيد أن فئات العالقين في كندا العائدة هم طلاب وسائحين أو مصريين في رحلات علاج ورحلات عمل، وخصوصا طلاب الجامعة ممن غادروا أماكن سكنهم في الجامعة وأصبحوا بلا مأوى وهناك جزء من الطلاب يجري الامتحانات هذه الفترة.

وشدد أبوزيد على أنه يتم التأكد من الإجراءات الصحية قبل صعود العالقين الطائرة، ولم يتم الاخطار بأي إصابة بين العالقين.