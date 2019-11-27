نظمت جامعة كارلتون الكندية مساء أمس 26 نوفمبر الجاري، محاضرة لسفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، بعنوان " تحديات الأمن المائي المصري نتيجة مشروع سد النهضة....فرص الدبلوماسية المائية في التوصل إلى حلول".

وحظيت المحاضرة باهتمام كبير لدى الدوائر الرسمية ومراكز البحث والجامعات بالعاصمة الكندية، حيث شهدها أكثر من مائة مشارك من وزارات الخارجية والبيئة والموارد الطبيعية واللجنة المشتركة الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة. كما حضر الندوة لفيف من أساتذة وطلاب جامعتي أوتاوا وكارلتون، بالإضافة إلى سفراء كل من أثيوبيا والسودان وعدد من الدول الأفريقية والعربية والأوربية المعتمدين لدى كندا، وخبراء من مراكز البحث والفكر الكندية العاملة في مجال العلاقات الأفريقية والقانون الدولي وتسوية النزاعات.

واستعرض السفير أحمد أبو زيد في المحاضرة الأبعاد السياسية والفنية والقانونية لملف سد النهضة الأثيوبي وتطورات العملية التفاوضية والموقف المصري إزائها، مع تقديم شرح وافٍ للخلفية التاريخية لقضية مياه النيل والعلاقات بين دول حوض النيل عبر المراحل التاريخية المختلفة، مؤكدا على أن نهر النيل يجب أن يظل دائما جسرًا للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة بين دول الحوض دون الإضرار بأي طرف، وليس قضية خلاف أو نزاع، لاسيما وأن موارد النهر كبيرة وكافية للجميع إذا حسن استغلالها.

كما أكد السفر المصري في كلمته، على أن المجتمع الدولي، لاسيما الدول ذات الخبرات الكبيرة في مجال إدارة الموارد المائية العابرة للحدود مثل كندا، مطالب بالتحرك العاجل لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حلول، وأن يدرك بوضوح أن مياه النيل تعتبر قضية وجودية بالنسبة لمصر، حيث يعتمد الشعب المصري عليها في كافة مناحي الحياة بنسبة تفوق الـ ٩٥٪؜.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة بانو أورميتشي رئيسة المعهد العالمي للمياه بجامعة كارلتون، كلمة رحبت خلالها بالسفير المصري، مؤكدة على أن الجميع يعلم أهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، وأن الجامعة حرصت على استضافة السفير المصري للتحدث في هذا الموضوع وشرح موقف بلاده تجاه مشروع سد النهضة الأثيوبي، ليس فقط لكونه سفير مصر في كندا، وإنما لكونه يتمتع بخبرة طويلة في مفاوضات مياه النيل لسنوات عديدة، وأنه من أكثر الدبلوماسيين المصريين الذين انخرطوا في تفاصيل هذا الملف.

واستمرت المحاضرة لقرابة الساعتين، دار خلالها حوار مفتوح مع الحضور، أجاب خلاله السفير المصري عن أسئلة وتعقيبات المشاركين.