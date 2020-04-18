"التمريض" تطالب رئيس الوزراء بإعادة تعيين المستقيلين لسد العجز

أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، في بيان اليوم، أنها خاطبت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للموافقة على إعادة تعيين أفراد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين، لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة، لتغطية عجز أعداد هيئة التمريض فى الحرب على فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقيبة، في خطابها أنه "بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، وبينما تبلغ تلك الجائحة منعطفا جديدا كل يوم، فإن الأمر يستلزم تكاتف كل الجهود الوطنية لمواجهته، والحد من انتشار الوباء وتخفيف آثاره، والحفاظ على الأرواح".

وشدد الخطاب على أن "الأوضاع الحالية تتطلب الاستفادة من القوى البشرية التمريضية وتجهيز صفوف لمساعدة ودعم الوطن"، واقترحت الدكتورة كوثرأن يجري إعادة تعيين أفراد هيئة التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة، لتغطية العجز في أعداد هيئة التمريض.

وخاطبت وزارة الصحة والسكان خاطبت نقابة التمريض بشأن مقترحها الوارد إلى رئاسة الوزراء، مطالبة النقابة بإفادتها حول ما إذا ما كانت هناك طلبات مقدمة من أفراد هيئة التمريض المستقيلين، الذين انتهت خدمتهم للانقطاع عن العمل، بالتماس إعادة التعيين، مع بيان عدد هؤلاء الأفراد، والجهات التي كانوا يعملون بها قبل إنهاء خدمتهم، والجهات المقترح توزيعهم عليها.

وأصدرت نقابة التمريض، فى وقت سابق، بياناً قالت فيه: "إنه نظرا للدور البناء الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض تجاه محاربة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على صحة المواطن المصري، وما يتعرضون له من مخاطر العدوى أثناء تأدية واجبهم تجاه المرضي، وانطلاقا من دور النقابة العامة للتمريض في الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم المعنوي، يتم التواصل معهم عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومديريات التمريض بمختلف المحافظات".