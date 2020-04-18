دكتور بيطري: خفافيش مصر خطيرة ولكن لا تنقل كورونا

قال الدكتور علاء مرشدي عميد كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سابقا، إن الخفافيش يمكن أن تنقل بعض الميكروبات والفيروسات للإنسان، أو للحيوانات التي يتعامل معها الإنسان، مشيرا إلى أنه عامل مهم لنقل الأمراض.

وأوضح أن الخفافيش في مصر تختلف وتتشابه مع الصين في بعض الأمور: "الخفاش في مصر قد يكون خطيرا وقد ينقل بعض الفيروسات، ولكن مش فيروسات كورونا".

وأضاف مرشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "الخفاش بيلف كتير ياكل، وبيروح كتير وممكن ياخد الفيروس وقد يكون حاضن لهذا الميكروب أو الفيروس".

وتابع، أن الخفافيش تنقل العدوى من خلال التعامل مع مواد غذائية أو نباتية يتعامل معها الإنسان، حيث يتغذى على بعض الفواكه والمحاصيل الزراعية مثل التفاح والبرقوق والمشمش".