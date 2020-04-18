فاروق الباز ينفي اقتراب نيزك من الأرض قد يصطدم بالكوكب

نفى الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، ما أثير بشأن اقتراب واصطدام نيزك بكوكب الأرض.

وقال الباز، إن هناك كتل كونية تدور حول الكواكب، ولكنها تحترق في الغلاف الجوي، قبل وصولها إلى الأرض، وبالتالي لا تشكل خطرا كما يردد البعض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "مفيش أي حاجة خطر على الأرض، هناك كتل كبيرة بالمريخ وجزء منها يقترب من الأرض، ولكن معظمها يحترق في الغلاف الجوي، بسبب عمرها الافتراضي".

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن هذه الأزمة ستساهم فى ارتفاع رصيد البحث العلمي عالميا، وأضاف: "البحث العلمي سيكسب كثيرا بسبب أزمة كورونا".

وأكد الباز أنه "لو كان العالم أنفق الكثير على البحث العلمي لكان من الممكن أن ننتهي من هذه المشكلة الصعبة". مشيرا إلى أن نسبة الصرف على البحث العلمي على الأقل 2% من ميزانية الدول بحد أدنى.