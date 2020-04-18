طبيب وزجته يتطوعان للعمل في مستشفى العزل: تحمسنا لخدمة بلدنا

قال الدكتور محمد عمادالدين عبدالقادر، أحد أطباء الحجر الصحي بملوي بمحافظة المنيا، والذي تطوع هو وزوجته بمستشفى العزل، إنه تحمس للغاية بمجرد أن أعلن عن إنشاء مستشفى للعزل بالمحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "تواصلت مع مديرية الصحة بالمنيا بعد مشوفت إعلان للتطوع، وبعد معملوا مستشفى عزل في المنيا، وتطوعت وكنت متحمس ونقلت الحماس دا لمراتي وروحنا إحنا الاتنين مع بعض".

وتابع: "الفكرة جاتلي أنا وحمست رحاب مراتي، وعندي ابن اسمه أسامة سايبه مع والدي ووالدتي وحماتي، وهما التلاتة بيقوموا على رعايته الفترة دي".

وأكد الطبيب: "كلنا لازم نقف جنب بلدنا في الظروف دي ونساعدها، ومحدش يدخر جهد".