ممرضة متعافية من كورونا: فخورة باستقبال أهل قريتي بعد عودتي من الحجر

قالت دنيا عبدالكريم، ممرضة تعافت من فيروس كورونا المستجد، إنها فخورة باستقبال أهل قريتها لها بعد شفائها، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل هذا الاستقبال.

وأضافت دنيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، أمس: "الموضع بدأ عندي بارتفاع درجة الحرارة، وبعدين روحت المستشفى وقلتهم إني عندي حرارة من امبارح، وعملوا الإجراءات واللجنة جت أخدت مني المسحة، وعملولي التحليل وطلع التحليل إيجابي، وخدوني مستشفى حلوان".

وتابعت: "قعدت في مستشفى حلوان وأول 4 مسحات كانوا إيجابي وخامس وسادس مسحة كانوا سلبي، ونقلوني أحد الفنادق في 6 أكتوبر، وبعدين لما آخر مسحة جات سلبي روحت".

واستطردت: "اتشرفت بأهل بلدي وهما بيستقبلوني، وكنت جيه مرعوبة وخايفة من رد فعل الناس وأنا راجعة، وفخوة إني من البلد دي ومتشرفة جدا، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وكل اللي اهتم بيا وكل الاتصالات اللي جاتلي من الوزارة وكل مكان".