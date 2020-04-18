مواطنة عائدة من أمريكا: سنرد الجميل لبلدنا ونتبرع لصندوق تحيا مصر

وجهت سماح شكر، إحدى العائدات من الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا، الشكر لكل من سهل لها العودة إلى أرض مصر بداية من الدولة إلى كل العمال الذين تعاملوا معها بفندق الحجر، مشيرة إلى أن أقل شيء يردوا به على ما فعلته الحكومة معهم أن يتبرعوا لصندوق تحيا مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "وإحنا في أمريكا كنا عايشين في حالة انهيار لمدة 3 أسابيع كاملين، وطلعت في الرحلة الأولى في 2 أبريل، واكتشفنا في المطار إننا مش نازلين القاهرة وهننزل في مرسى علم وكنا موافقين وعايزين نرجع بلدنا بأي شكل".

وتابعت: "نزلنا المطار والإجراءات والتعقيم كانت على أحسن ما يكون، والصحة والاستقبال والأمن ماشيين يعقموا المكان، وطلعت نتيجة تحليلي سلبية، والاستقبال كان دقيق للغاية وكانوا بيحاولوا يعملولنا كل حاجة، والدكاترة كانوا بيتابعونا بشكل دقيق للغاية وكفاية إننا كنا في بلدنا".

واستطردت: "بشكر مصر وكل اللي كانوا عاملين لخدمتنا وأقل حاجة نعملها مبادرة رد الجميل ولصندوق تحيا مصر عشان نرد الجميل عشان نجيب الباقيين لأن فيه اللي حالتهم صعبة جدا في كل مكان".