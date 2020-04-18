التعليم تنعى عزة العشماوي: ساهمت بدور فعال في حقوق الطفل والفتيات

نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزنه لوفاة "الصديقة العزيزة والأخت الدكتورة عزة العشماو والتي ساهمت بدور فعال في حماية حقوق الطفل والفتيات"، مشيرا إلى أنها كانت سيدة عظيمة مخلصة لعملها ومتحملة آلام المرض في صمت وتحمل نادرين.

وتتقدم أسرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص المواساة إلى أسرة الفقيدة وأسرة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.